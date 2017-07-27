كيف تجذب المال؟!

حسب ” قانون الجذب ” فإن حالتك المادية الحالية هي انعكاس مباشر لرؤيتك تجاه ” المال ” , لذلك فإن الطريقة الوحيدة لكي تحسّن حالتك ” المالية ” هي بتحسين رؤيتك هذه , فعندما تقوم بذلك فإن حالتك ” المالية ” سوف تتحسن تباعا و بصورة تلقائية , و من الأكيد أن العمل هو الأهم لذلك علينا السعي و العمل مع دعم قانون الجذب , فنحن هنا لا ندعو للتكاسل و عدم العمل و انما نحاول شرح المزيد عن تغيير رؤيتك للمال .
5 طرق حسب ” قانون الجذب ” للحصول على ” المال ” :
1) ” تخيل ” أنه لديك المزيد من ” المال ” و الإنفاق لتجذب المزيد من المال حسب ” قانون الجذب “:
يقضي معظم الناس أوقاتهم وهم يتصورون أنهم لا يملكون ” المال ” الكافي ( هذا ما يُسمى عادةً القلق بشأن ” المال ” ). ولكن إذا أردت المزيد من ” المال “, فعليك أن تقوم بالعكس تماماً لأنّ هذا سيساعدك أكثر :
– ” تخيل ” أنك تمتلك مالاً أكثر .
– ” تخيل ” أنك تنفق مالاً أكثر .
– ” تخيل ” ” الشعور ” الجميل في أن تمتلك وتنفق ” المال ” .
فالكون لا يعرف الفرق بين ما تعيش وما تتخيله وإنما يستجيب ببساطة للذبذبات التي تصدر عنك, لذلك فإن تخيُّل ما تريده فعلاً هو أمر مساعد جداً.
2) لتجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” عليك أن تكون مدركاً لأهمية ” المال ” الذي تملكه :
عليك أن تدرك أهمية ” المال ” الذي تملكه وما يزودك به هذا ” المال ” مثل :
– الطعام الذي تشتريه .
– فواتير الكهرباء التي تدفعها و ما تحصل عليه من استخدامك لها .
– الأجار أو الرهن العقاري, الملابس, النقل, الهدايا ……إلخ.
تقديرك للمال الذي تملكه أصلاً ” قانون الجذب ” هو كما لو أنك تصدر ذبذبات تشكر بها الكون وتطلب بها المزيد من ” المال ” وعندما يتلقى الكون هذه الإشارة منك سوف يعطيك المزيد.
3) تصرف كما لو أنك ” المال ” , و ذلك من أجل أن تحصل على المزيد حسب ” قانون الجذب ” :
حتى ولو لم تكن تملك ” المال ” أبداً, لا يزال بإمكانك أن تفعّل ذبذبات الوفرة والثراء من خلال التصرف كما لو أنك ثري فعلاً:
– تظاهر بأنك مليونير عندما تنظف أسنانك أو عندما تأكل تفاحة ( كيف يقوم المليونير بتنظيف أسنانه/ أسنانها؟ )
– تظاهر بأنك ثري عندما تأخذ كلبك في نزهة.
– ارتدي أفضل الملابس لديك واذهب للتسوق وقم بتجريب بعض القطع الباهظة الثمن متظاهراً بأنك غني وقادر على أن تدفع ثمنها.
4) استشعر الآن كما ستشعر حينها , و ذلك مهم لتجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” :
اسأل نفسك كيف ستشعر عندما تصبح حالتك المالية كما تريدها أن تكون . بماذا ستشعر:
– الحرية
– الأمان
– أم أي شيء آخر؟
حالما تكتشف الشعور , إسأل نفسك أين شعرت بمثل هذا الشعور في حياتك مسبقاً؟ وافعل كل ما بوسعك لكي تفعّل هذا الشعور بالتحديد أكثر و أكثر.
5) من أجل أن تجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” عليك أن تكون مرحا أكثر:
كن أقل جدية و أكثر مرحاً بخصوص ” المال “:
– استخدم الوسائل الواضحة المفضلة لديك .
– إلعب الألعاب ” المالية ” ( كأن تضيف صفراً مثلاً لكل مبلغ وارد لحسابك المصرفي )
– تكلم أكثر عما تنوي أن تفعله بالمال (و أقل عما لا تستطيع أن تفعله الآن بسبب قلة ” المال ” لديك)
يمكنك أن تقوم بكل هذه الأمور أو أي منها طالما أنها تعطيك شعوراً جيداً (هذه الأمور ستساعدك على أن ترفع رؤيتك ” المالية ” ).
بكل الأحوال , إذا كنت تشعر أن هذا أمر متعب أو أنه يتوجب عليك القيام بشيءٍ ما, فلا تقم به (لأنه لن يكون مجدياً حينها )
كلما قمت بهذه الأمور أكثر (وكان شعورك جيداً أثناء القيام بها) كلما تمكّنت أكثر من تغيير رؤيتك ” المالية ” بشكل أسرع .