كيف تجذب المال؟!

حسب ” قانون الجذب ” فإن حالتك المادية الحالية هي انعكاس مباشر لرؤيتك تجاه ” المال ” , لذلك فإن الطريقة الوحيدة لكي تحسّن حالتك ” المالية ” هي بتحسين رؤيتك هذه , فعندما تقوم بذلك فإن حالتك ” المالية ” سوف تتحسن تباعا و بصورة تلقائية , و من الأكيد أن العمل هو الأهم لذلك علينا السعي و العمل مع دعم قانون الجذب , فنحن هنا لا ندعو للتكاسل و عدم العمل و انما نحاول شرح المزيد عن تغيير رؤيتك للمال .

5 طرق حسب ” قانون الجذب ” للحصول على ” المال ” :

1) ” تخيل ” أنه لديك المزيد من ” المال ” و الإنفاق لتجذب المزيد من المال حسب ” قانون الجذب “:

يقضي معظم الناس أوقاتهم وهم يتصورون أنهم لا يملكون ” المال ” الكافي ( هذا ما يُسمى عادةً القلق بشأن ” المال ” ). ولكن إذا أردت المزيد من ” المال “, فعليك أن تقوم بالعكس تماماً لأنّ هذا سيساعدك أكثر :

– ” تخيل ” أنك تمتلك مالاً أكثر .

– ” تخيل ” أنك تنفق مالاً أكثر .

– ” تخيل ” ” الشعور ” الجميل في أن تمتلك وتنفق ” المال ” .

فالكون لا يعرف الفرق بين ما تعيش وما تتخيله وإنما يستجيب ببساطة للذبذبات التي تصدر عنك, لذلك فإن تخيُّل ما تريده فعلاً هو أمر مساعد جداً.

2) لتجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” عليك أن تكون مدركاً لأهمية ” المال ” الذي تملكه :

عليك أن تدرك أهمية ” المال ” الذي تملكه وما يزودك به هذا ” المال ” مثل :

– الطعام الذي تشتريه .

– فواتير الكهرباء التي تدفعها و ما تحصل عليه من استخدامك لها .

– الأجار أو الرهن العقاري, الملابس, النقل, الهدايا ……إلخ.

تقديرك للمال الذي تملكه أصلاً ” قانون الجذب ” هو كما لو أنك تصدر ذبذبات تشكر بها الكون وتطلب بها المزيد من ” المال ” وعندما يتلقى الكون هذه الإشارة منك سوف يعطيك المزيد.

3) تصرف كما لو أنك ” المال ” , و ذلك من أجل أن تحصل على المزيد حسب ” قانون الجذب ” :

حتى ولو لم تكن تملك ” المال ” أبداً, لا يزال بإمكانك أن تفعّل ذبذبات الوفرة والثراء من خلال التصرف كما لو أنك ثري فعلاً:

– تظاهر بأنك مليونير عندما تنظف أسنانك أو عندما تأكل تفاحة ( كيف يقوم المليونير بتنظيف أسنانه/ أسنانها؟ )

– تظاهر بأنك ثري عندما تأخذ كلبك في نزهة.

– ارتدي أفضل الملابس لديك واذهب للتسوق وقم بتجريب بعض القطع الباهظة الثمن متظاهراً بأنك غني وقادر على أن تدفع ثمنها.

4) استشعر الآن كما ستشعر حينها , و ذلك مهم لتجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” :

اسأل نفسك كيف ستشعر عندما تصبح حالتك المالية كما تريدها أن تكون . بماذا ستشعر:

– الحرية

– الأمان

– أم أي شيء آخر؟

حالما تكتشف الشعور , إسأل نفسك أين شعرت بمثل هذا الشعور في حياتك مسبقاً؟ وافعل كل ما بوسعك لكي تفعّل هذا الشعور بالتحديد أكثر و أكثر.

5) من أجل أن تجذب ” المال ” حسب ” قانون الجذب ” عليك أن تكون مرحا أكثر:

كن أقل جدية و أكثر مرحاً بخصوص ” المال “:

– استخدم الوسائل الواضحة المفضلة لديك .

– إلعب الألعاب ” المالية ” ( كأن تضيف صفراً مثلاً لكل مبلغ وارد لحسابك المصرفي )

– تكلم أكثر عما تنوي أن تفعله بالمال (و أقل عما لا تستطيع أن تفعله الآن بسبب قلة ” المال ” لديك)

يمكنك أن تقوم بكل هذه الأمور أو أي منها طالما أنها تعطيك شعوراً جيداً (هذه الأمور ستساعدك على أن ترفع رؤيتك ” المالية ” ).

بكل الأحوال , إذا كنت تشعر أن هذا أمر متعب أو أنه يتوجب عليك القيام بشيءٍ ما, فلا تقم به (لأنه لن يكون مجدياً حينها )

كلما قمت بهذه الأمور أكثر (وكان شعورك جيداً أثناء القيام بها) كلما تمكّنت أكثر من تغيير رؤيتك ” المالية ” بشكل أسرع .

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