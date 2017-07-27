هذا ما أعاق تحرير السخنة حتى الآن

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري أحكم سيطرته على مجموعة من التلال والنقاط المهمة جنوب غرب السخنة بريف تدمر، بعد معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش”.

وتابع المصدر، أن الجيش تابع تقدمه نحو مدينة السخنة، أخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حمص الشرقي، وتمكن من السيطرة على معظم أجزاء المدينة .

وتشير المعلومات أنه ستتم السيطرة على كامل المدينة خلال الساعات القليلة القادمة، وإن ما يعيق التقدم حالياً أن تنظيم “داعش” كان قد زرع الألغام بكثافة في مدينة السخنة ما عرقل إنهاء السيطرة.

يذكر أن وكالة سبوتنيك الروسية كانت قد أعلنت يوم أمس سيطرة الجيش السوري على السخنة، إلا أن مصادر أكدت أنه لم تتم السيطرة بشكل كامل وإنما هي سيطرة نارية.

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