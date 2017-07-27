سوريون يطلقون مبادرة سلام مع إسرائيل!

حضرت شخصيات “معارضة” تتبع للجبهة الجنوبية اجتماع عن اطلاق مبادرة سلام مع الكيان الصهيوني وهم:

1- المدعو عصام الريّس الناطق الرسمي للجبهة الجنوبية.

2- المدعو أبو اسامة الجولاني عضو هيئة التفاوض العليا وقائد سابق في جبهة ثوار سوريا.

3- معن عبد السلام صاحب مركز ايتانا للدراسات ويعمل في الجبهة الجنوبية دون معرفة منصبه الوظيفي بشكل صحيح.

الجدير بالذكر أن عصام الريس رائد فرّ من الجيش السوري عام 2012م, من مواليد دمشق 1976م وﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة الماجستير في هندسة الاتصالات من الأكاديمية العسكرية في حلب.

أما معن عبد السلام فلديه علاقات دولية وسيطرة وتحكم بعدد من القادة العسكريين والسياسيين ضمن الجنوب السوري أو ما يعرف بغرفة عمليات “الموك” وعلى مستوى المعارضة السياسية.

أما البيان فكما تم نشره في مواقع اخبارية جاء كالتالي:

عَقَدت شخصيّاتٌ من أبناء الجولان المقيمة في أوروبّا يوميّ الأحد والإثنين الموافق 23 و 24 / 7 / 2017 لقاءً في ألمانيا توافقت فيه على مايلي:

أوّلاً:

إقرار وتبنّي مبادرة سلام الجولان بعدَ مناقشتها وتعديلها كجزءٍ من خطّة شامله للوصول إلى حلّ للمأساة السوريّة.

ثانياً:

الدعوةُ إلى عقدِ مؤتمرٍ عامٍّ لأبناء الجولان المقيمين خارج سوريا وفي أوروبّا خاصّة, خِلالَ مدّةٍ أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان, مع تأكيد دور وراي ومشورة أبناء الجولان في الداخل السوري.

ثالثاً:

يَهدف المؤتمر إلى وضعِ خطّةِ عملٍ للجولان خاصّةً وانتخاب وفدٍ سياسيّ من أجل التواصل داخيّاً وخارجيّاً وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي لطرح مايجري الإتّفاق عليه.

رابعاً:

تأليف لجنة تحضيريّةٍ مكوّنَةٍ من:

– المدعو د. محمّد عناد سليمان – فرنسا

– المدعو خالد الحسين – هولّندا

– المدعو عصام زيتون – ألمانيا

مهمّة اللّجنة التواصل والإعداد والتحضير لعقد المؤتمر.

خامساً:

مشروعنا وطنيّ خالص بلا إملاءات ولا أجندات خارجيّة يعتمد على إمكانيّاتنا الفرديّه.

جميع المخلصين من أبناء المنطقة، أفرادا ومؤسسات ومنظمات وفصائل في الداخل والخارج معنيّيون بهذا المشروع ومسؤولون عن إنجاحه ومدعوّون للمبادرةِ بالمشاركة فيه بآرائهم ومقترحاتهم وحضورهم ولو عبر التواصل الإلكتروني.

مبادرة سلام الجولان هي مبادرة سياسيّة “أهليّة” باسم أبناء الجولان كاملاً أينما وجدوا بحسب تعريف المبادرة وتقوم على:

1- الإعتراف بدولة إسرائيل على حدود 4 حزيران 1967.

2- فصل قضيّة الشعب السوري عن القضايا الإقليميّة الأخرى.

3- الإعتراف بجميع القرارات الدوليّة ذات الصلة.

4- المفاوضات والمحاكم هي الطريق الأقصر والأسهل لعودة الحقوق لأصحابها.

5- الموافقة على استمرار السيطرة العسكريّة والأمنيّة الإسرائيليّة على مرتفعات الجولان ضمن خطّه زمنيّه محدّده.

6- دفع تعويضات لسكّان الجولان المتضرّرين منذ 5 حزيران 1967.

7- الإعادة المنظّمة والمبرمجة لسكّان الجولان إلى مناطقهم بعد إعادة بناءها ضمن خطّة

زمنيّة محدّده.

8- البدء فوراً بإعادة الّلاجئين من أهل اجولان المتواجدين لبنان والأردن كخطوة أولى.

9- فتح شريان إغاثي وممرّ للبضائع والمسافرين عبر الموانئ والأراضي الإسرائيليّة وإنشاء معبر حدودي رسمي واحد على الأقلّ كخطوة أولى في الجولان.

10- وضع خطّط التنمية وإعادة بناء جميع مرافق الحياة المدنيّة والتربويّة والصحيّة والخدميّة على أسس حديثة بعد إقرار الميزانيّات ضمن مؤتمر إقليمي برعاية الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي, والمملكة الأردنيّة الهاشميّة و “إسرائيل” .

11- إعلان الجولان منطقة آمنة وحمايتها دوليّاً.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

