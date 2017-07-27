من يتولى تنفيذ تفاصيل هدنة “عرسال”.. ؟

أفادت المعلومات لقناة “الجديد” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتولى تنفيذ تفاصيل وقف إطلاق النار بجرود عرسال، وقالت المعلومات: “إن اللواء عباس إبراهيم لن يعقد مؤتمرا صحافيا لكنه يتولى تنفيذ تفاصيل وقف إطلاق النار وسيعلن عنه في الساعات المقبلة”.

وكانت أنباء جرى تناقلها صباحاً بأن اللواء إبراهيم سيعقد مؤتمراً صحافياً يتناول فيه تفاصيل التسوية التي تمت بين حزب الله وجبهة النصرة.

وقد، أعلن مسلحو “النصرة” في الجرود إستسلامهم عند الرابعة فجراً وجرى اتفاق لوقف اطلاق النار لمدة ثلاثة أيام يبدأ عند السادسة صباح اليوم لتأمين ممرٍ آمن لخروج مسلحي النصرة من الجرود.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

