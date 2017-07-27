حالة الطقس ليوم غد الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون الانخفاض محسوسا في الداخل وعلى الجبال. أما السبت فيكون قليل الغيوم اجمالا الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا مع تكون للضباب على المرتفعات أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان يوم غد الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون الانخفاض محسوسا في الداخل و على الجبال. أما السبت فيكون قليل الغيوم اجمالا الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا مع تكون للضباب على المرتفعات أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 34 درجة، في الجبال من 21 الى 31 درجة، في الأرز من 15 الى 24 درجة وفي الداخل من 18 الى 36 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85% .

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30 °م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,46 ساعة غروب الشمس: 19,42.

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