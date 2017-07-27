تدابير سير لمناسبة عيد الجيش

أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي – شعبة العلاقات العامة أنها ستتخذ، لمناسبة الاحتفال بعيد الجيش اللبناني في 1 آب في ثكنة شكري غانم/ الفياضية، تدابير السير التالية:

• منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 5.00 صباحاً من التاريخ المذكور ولغاية إنتهاء الاحتفال.

• منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ 31/07/2017 وحتى الإنتهاء، على الطرقات التالية:

– جانبا الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهورـ مفرق كاليري متى.

– جانبا الطريق الممتدة من مفرق الجمهور ـ كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا -ساحة بعبدا – تقاطع الحدث/ بعبدا (مفرق الصنوبرة)- مفرق بعبدا – جسر الصفير.

– جانبا الطريق الممتدة من ساحة بعبدا – جادة المعهد الانطوني – المعهد الانطوني- ساحة الحدث الكفاءات.

• منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1/08/2017 وحتى الإنتهاء، للسير المتجه نزولاً باتجاه الصياد في محلة الجمهور وتحويله إلى:

جسر الجمهور، المدرسة الانجيلية، نحو ساحة بعبدا ، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات وكاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة) ومفرق بعبدا.

• للسير المتجه صعوداً من اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

• للسير المتجه صعوداً من الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

• للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث