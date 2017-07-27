بالتفاصيل.. هكذا نجا فندق في الحمرا من كارثة

تمكن فوج إطفاء مدينة بيروت فجر اليوم الخميس، من إخماد حريق كبير اندلع في غرفتين واقعتين في فندق “مارسلينو رزيدانس” منقطة الحمرا – شارع غاندي.

وعملت وحدات الإطفاء فور وصولها الى المكان على مكافحة النيران المندلعة بقوة كبيرة في الطبقة الأولى من المبنى المذكور، والتي كانت النيران قد أتت على غرفة الناطور، وامتدت الى الغرفة المجاورة لها، التي تستعمل كمخزن وكانت تحتوي على 14 قارورة غاز تم إخراجها من الغرفة، وبسبب شدة الحرارة التي ولدتها النيران حصل التواء في سقاله للحديد مثبت عليها مولد للكهرباء اضافة الى خزان يحتوي على 4000 ليتر من مادة المازوت.

وتمكن رجال الفوج من محاصرة الحريق ومنع امتداد النيران الى تلك المواد وباقي طوابق المبنى، ونجحوا في منع حصول كارثة كبيرة كانت ستصيب المبنى والمنطقة ككل، بعدها عملت فرقة من الاطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران.



