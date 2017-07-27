بالصور: إيطاليا ترفع صور الأسد وتشكره!

27 يوليو, 2017 - 12:05 مساءً المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالصور: إيطاليا ترفع صور الأسد وتشكره!

تداول نشطاء سوريون مقيمون في إيطاليا صوراً للرئيس السوري بشار الأسد وهي تملأ الشوارع الإيطالية.

وبحسب ما رصد الحدث نيوز من صفحات النشطاء فإن صور الرئيس السوري بشار الأسد انتشرت على الأوتستراد الممتد من أفيتزانو إلى روما وقد كُتب عليها:

“منذ ستة أعوام أفضل وسيلة للدفاع عن أوروبا ضد الإرهاب (بشار الأسد) الرئيس الشّرعي للجمهورية العربية السورية”.

كما كتب أيضاً “الشعب الإيطالي يقف الى جانب الشعب السوري الذي تعرّض للعدوان الإرهابي والحصار الإقتصادي”.

وهي المرة الاولى منذ اندلاع الحرب في سوريا الذي يحدث فيها مثل هذا الأمر مع الضخ الإعلامي الكبير الذي تشهده أوروبا في أن الرئيس الأسد دكتاتور يقتل شعبه.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
27 يوليو, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل