بالصور: إيطاليا ترفع صور الأسد وتشكره!

تداول نشطاء سوريون مقيمون في إيطاليا صوراً للرئيس السوري بشار الأسد وهي تملأ الشوارع الإيطالية.

وبحسب ما رصد الحدث نيوز من صفحات النشطاء فإن صور الرئيس السوري بشار الأسد انتشرت على الأوتستراد الممتد من أفيتزانو إلى روما وقد كُتب عليها:

“منذ ستة أعوام أفضل وسيلة للدفاع عن أوروبا ضد الإرهاب (بشار الأسد) الرئيس الشّرعي للجمهورية العربية السورية”.

كما كتب أيضاً “الشعب الإيطالي يقف الى جانب الشعب السوري الذي تعرّض للعدوان الإرهابي والحصار الإقتصادي”.

وهي المرة الاولى منذ اندلاع الحرب في سوريا الذي يحدث فيها مثل هذا الأمر مع الضخ الإعلامي الكبير الذي تشهده أوروبا في أن الرئيس الأسد دكتاتور يقتل شعبه.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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