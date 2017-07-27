نجوى كرم تتألق في مهرجان “جميلة” بالجزائر!

‏‏أحيت شمس الغنية نجوى كرم، ليلة أمس 26 تموز، إحدى ليالي الطبعة الـ13 لمهرجان جميلة العربي بالجزائر، خلال جولتها الفنية هناك، والتي اختتمتها أمس على مسرح المدينة الأثرية جميلة/سطيف.

‏ وسط حضورٍ جماهيري كبير، وبإطلالةٍ جميلة وفاخرة لشمس الغنية، هزّت مسرح جميلة على وقع الدبكة اللبنانية، في أغنياتها التي تنوّعت بين القديم والجديد، وصولاً إلى تقديمها أغنيات من ألبومها الأخير “مني إلك”، وسط تفاعل الجمهور، وإنتهى الحفل بتكريمها بالدرع الرسمي للمهرجان.

‏ وودّعت نجوى الجزائر على أمل العودة في الأيام المقبلة، متجهةً نحو لبنان، لإستكمال حفلاتها المقررة لهذا الصيف، والتي ستكون في عدة مناطق لبنانية، إنطلاقاً من مهرجانات الأرز الدولية، التي سيحتضنها أرز الرب في “بشرّي” يوم 29 تموز، وبعدها في شهر أغسطس، بين “أهدن” و “كفرعقا” و”غوسطا”، وتختم جولتها في الأيام الثلاث الأولى من مطلع شهر سبتمبر، بين “بكاسين”، “قرطبا”، و”فينيسيا” على الترتيب.

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‏الكاتب: نجوى نيوز

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