التحالف الدولي يدعو المسلحين إلى قتال “داعش” وليس الأسد

دعا التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، حلفاءه على الأرض في سوريا إلى التركيز على مكافحة الإرهابيين، وليس الحكومة السورية.

ونقلت قناة “CNN” الأمريكية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون: “التحالف يدعم فقط تلك القوى التي التزمت بمكافحة “داعش”.

وذكرت مصادر في التحالف الدولي أن جماعة “شهداء القريتين” التي تدعمها واشنطن قررت إجراء عمليات مستقلة ضد القوات الحكومة السورية، مضيفة أن فصائل محلية أخرى تبقى في قاعدة التحالف ولا تزال تتعاون مع مستشاري التحالف.

وقال ديلون إن مجموعة “شهداء القريتين” أشارت إلى أنها قد ترغب في تحقيق “أهداف أخرى”، مضيفا أن التحالف أبلغ المجموعة بأنه سيتوقف عن دعمها في حال اختيارها تحقيق أهداف أخرى.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت سابقا، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، إلى أن البيت الأبيض تبنى استراتيجية جديدة حيال سوريا لا تهدف إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وتقضي بتوثيق التعاون مع روسيا، بما في ذلك في المجال العسكري بسوريا.

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