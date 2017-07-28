ساعة الصفر لـ”داعش” في جرود عرسال سرية

كشفت مصادر عسكرية لـ”الأخبار” إلى أنه يجري إعداد الخطط للهجوم على تنظيم داعش في جرود عرسال، على أن تبقى الساعة الصفر سرية.

يذكر أنه فجر أمس، أعلنت جبهة النصرة استسلامها في لبنان بعد المعدرة التي خاضتها مع حزب الله لأيام، أعقب ذلك إعلان وقف إطلاق النار على جميع جبهات جرود عرسال منذ السادسة صباحاً.

وبدأت المفاوضات لخروج مسلحيها إلى إدلب، وإطلاق سراح 5 أسرى من المقاومة أسروا في حلب قبل سنتين، وجثامين عدد من القتلى. وعلى الاثر وافقت قيادتها على التسوية التي لن تشمل المسلحين فقط، بل أيضاً عائلاتهم وكل من يرغب من المدنيين في الذهاب الى إدلب.

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