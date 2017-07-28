ميادة الحناوي ترفض الغناء في سوريا والسبب ؟!

ستحيي الفنانة السورية “ميادة الحناوي” حفلا غنائيًا مساء اليوم، ضمن مهرجان “ستاديا كاسكادا” في تعنايل.

وكشفت أنها بصدد النحضير لإطلاق ألبوم جديد يتضمن أغنية لحّنها الملحّن المصري بليغ حميد قبيل وفاته، بعنوان “ما بتتنسيش” وقد سجّلتها في اليونان.

وصرحت في حديث لجريدة “الحياة”: “طالما بلدي ينزف وجيشي يقاوم الأعداء لا أغني فيه، وأحترم كل نقطة دم سالت من شهداء الوطن سواء المدنيين أو العسكريين…سوريا بدأت تتعافى من الفوضى التي أرادتها المجموعات الإرهابية ومن يكره السوريين. سوريا راجعة أقوى وأحسن من الأول”.

وعن تعايشها مع الحرب قالت: “بلدي جريح ولا يمكن أن أتركه في ظروف صعبة. أنا لست سائحة آتي إليه فقط عندما يكون معافى، بل أنا ابنة هذه الأرض وعليّ أن أصمد فيها وأقف مع بلدي في المِحَن والصعوبات، وهذا ما حصل. كنت أعيش حياة طبيعية في دمشق بين البيت والأصدقاء، وأمرّن صوتي يومياً تقريباً وأستمع إلى الموسيقى وأسجّل الأغاني الوطنية دعماً للجيش العربي السوري والوطن”.

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