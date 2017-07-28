كيف ردت موسكو على العقوبات الأميركية ؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أنها ستقلص عدد الدبلوماسيين الأميركيين الموجودين على أراضيها ردا على العقوبات الأميركية، ونددت بـ”العداء لروسيا”.

الخارجية الروسية وفي بيانها أكدت أن عدد الدبلوماسيين الأميركيين في السفارة والقنصليات في روسيا سينخفض إلى 450 موظفا اعتبارا من الأول من سبتمبر، وفق “فرانس برس”.

وقالت إن السلطات الروسية ستضع يدها على مجمع دبلوماسي” ترفيهي” ومستودع يستخدمهما الدبلوماسيون الأميركيون في موسكو.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بالمثل في حال قررت واشنطن طرد دبلوماسيين روس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الخميس سلسلة عقوبات على روسيا، ردا على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، فضلا عن ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في شؤون أوكرانيا.

وسيرسل مشروع قانون العقوبات إلى الرئيس الأميركي دونالد لترامب ليتخذ قرارا بشأنها إما بتمريرها أو رفضها.

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