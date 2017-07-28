بينها شرط سرّي.. هذه الضمانات لنقل النازحين إلى إدلب

انتشرت تسجيلات صوتية مساء امس لأحد أعضاء اللجنة التي دخلت عرسال للتفاوض مع النازحين السوريين وتوضح لهم كيف سيتم اجلاؤهم من عرسال الى ادلب, وتسجيل اسماء من يرغب بالانتقال لإدلب.

واوضح مندوب هيئة تحرير الشام “ابو الخير” خلال تواجده في جامع “ابو طاقية”, متوجها لرؤساء المجموعات المسلحة, ان على من يرغب بالخروج من لبنان الى ادلب عليه تسجيل اسمه مع اللجنة, لتجري المفاوضات بحسب ما هو متفق عليه.

وشرحت التسجيلات المتداولة, الضمانات المتوفرة لنقل مجموعات النازحين السوريين الذين سيتم اجلاؤهم من عرسال الى ادلب, الا وهي:

أولا السلاح الفردي الموجود بحوزة الوفود المنقولة الى ادلب,

وثانيا انه عند وصول كل مجموعة الى ادلب يتم تحرير أسير بالمقابل,

وثالثا ان سيارات الصليب الاحمر سوف ترافق كل دفعة من الوفود الى حين وصولهم من لبنان الى ادلب.

بالاضافة الى ضمانة رابعة تم التلميح عنها ولكن قيل انها سرّية

وتجدر الاشارة ان هذه هي الضمانات الوحيدة اذ ان الدول رفضت التدخل في المفاوضات.

اما بالنسبة للطريق المنوي سلوكها, فهي من لبنان الى فليطة, قارة, حمص, من ثم الى حمى, ومنها الى ادلب.

وبعد الوصول الى ادلب الحرية التامة للوفود, والمجموعات, البقاء في ادلب او تغيير وجهتهم, فمسؤولية هيئة تحرير الشام تنتهي فور الوصول الى ادلب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

