جعجع يصرح كل يمكن ان تكون لبنان الدولة القوية

شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على ان “الدولة القوية القادرة لن تقوم ما دامت هناك مجموعات مسلحة خارج إطار الشرعية وما زال قرار السلم والحرب ليس بيد الدولة وحدها دون سواها”.

وقال جعجع خلال استقباله وفداً من المغتربين في معراب: ” إن نظام الأسد لم يتحمل معارضة القوات اللبنانية، فقام بتفجير كنيسة سيدة النجاة واتهم القوات بتنفيذه لكي يقوم بحل الحزب ويدخلونني الى المعتقل، عدا عن ملاحقة آلاف الشباب القواتيين واعتقالهم واضطهادهم لمجرد أنهم يؤيدون القوات”، مضيفاً: “ولكن بعد 11 عاما في الاعتقال، تم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحصلت ثورة الأرز التي اجبرت النظام السوري على الانسحاب من لبنان، وعندها خرجت الى الحرية”.

واختتم جعجع كلامه بدعوة الشباب اللبناني الى التحضير للانتخابات النيابية المقبلة “إذ بإمكانه من خلال صوته أن يوصل الى البرلمان نوابا يمثلونه خير تمثيل ويحملون التصور والخطط التي يحلم بتحقيقها في لبنان”.

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