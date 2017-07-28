انشقاق بصفوف تنظيم ‘‘داعش‘‘ الإرهابي جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر امني عراقي في كركوك، الجمعة، بأن قتلى ومصابين من تنظيم “داعش” الارهابي سقطوا في اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر التنظيم على خلفية انشقاق داخلي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت، اليوم، بين عناصر داعش المحليين من سكنة قضاء الحويجة وعناصر التنظيم المنحدرين من ديالى، في ناحية العباسي، (35 كم جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاشتباكات جرت على خلفية توزيع المناصب والبيعة للبغدادي، وتنظيم القاعدة”، موضحا أن داعش الحويجة بايع القاعدة وداعش ديالى يريد البقاء لبيعة البغدادي”.