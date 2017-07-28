الايرانيون يتظاهرون دعماً للمسلمين بفلسطين وميانمار

شهدت مختلف المدن الايرانية، في ختام صلاة الجمعة اليوم، مظاهرات احتجاجية على الجرائم التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين وميانمار.

ففي طهران، انطلقت المسيرات من مصلى الإمام الخميني (رض) بعد صلاة الجمعة، ندد خلالها المصلون الطهرانيون بالجرائم الاخيرة ضد المسلمين في فلسطين المحتلة وميانمار.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرات التي دعا اليها المجلس التنسيقي لمنظمة الاعلام الاسلامي، شعارات تستنكر الجرائم ضد المسلمين في فلسطين وميانمار من قبيل: “الموت لإسرائيل” و”عزتنا في الدفاع عن فلسطين” و”كلنا فداك يا اسلام” و”الإبادة في ميانمار مؤامرة اميركية” و”الموت للصهيونية، الموت لبريطانيا، الموت لأميركا، والموت لآل سعود الخونة” و”الشعب الايراني شعب إلهي وكاره للتفرقة والتشتت”، داعين الى اتحاد المسلمين في مواجهة الاستكبار العالمي بزعامة أميركا.

وفي ختام المسيرات تمت قراءة بيان في استنكار الجرائم الصهيونية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني المضطهد وقتل المصلين في المسجد الاقصى، وكذلك تعرض المسلمين في ميانمار الى الإبادة الممنهجة على يد المتطرفين المتعصبين.

كما أدان البيان جرائم التكفيريين الوهابيين المدعومين من قبل آل سعود، وإثارتهم للتفرقة بين المسلمين، مؤكدا ان دماء الاطفاء والنساء والمظلومين ستطال قريبا أذيال التكفيريين ونظام آل سعود وتضيق عليهم الخناق وترسلهم الى مزبلة التاريخ.

وانتقد البيان بشدة الحظر الاميركي الجديد ضد الجمهورية الاسلامية واعتبره بأنه كشف مرة اخرى عن النزعة الخبيثة للولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا ان السبيل الوحيد لمواجهة العدو هو الاعتماد على القدرات والطاقات الداخلية، وداعيا المسؤولين الى اتخاذ موقف قاطع وسريع إزاء الحظر الاميركي.

وشهدت سائر المدن الايرانية، مظاهرات مشابهة، تلبية لدعوة المجلس التنسيقي لمنظمة الاعلام الاسلامي، استنكارا لجرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة وجرائم الإبادة ضد المسلمين في ميانمار.