“الاتحاد الأوروبي”: سنراقب بحذر العقوبات الأميركية ضد روسيا

اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة انها ستتابع بحذر الوضع بعد اقرار الكونغرس الاميركي عقوبات بحق روسيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الكسندر فينرتشتين “سنتابع كيف تتطور الامور وبالطبع سننظر بانتباه كيف سيتم تطبيق هذا القانون عند صدور قرار بذلك والحذر هو سيد الموقف”.

وأكد المتحدث “طبعا سجلنا ان بعض النقاط التي تثير قلقنا تم اخذها في الاعتبار في المشروع الحالي لكن وكما قلت سنبقى حذرين”.

واضاف المتحدث “ليس من شأن الاتحاد الاوروبي التدخل في العملية التشريعية في الولايات المتحدة”، وتابع “ليس هذا وقت التكهنات لننتظر ونلتزم الحذر”.