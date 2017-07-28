محسن رضائي: دعم الشعب اليمني صفعة لـ ‘‘آل سعود‘‘

اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان دعم الشعب الايراني للشعب اليمني في جهاده الكبير هو جهاد تاريخي وقال ان دعم الشعب اليمني يحمل طابعا انسانيا وفي نفس الوقت يشكل صفعة لال سعود.

وفي كلمته امام جمع من الخيرين ومناصري الشعب اليمني قال رضائي ان اليمن يشهد حدثا فريدا ، وان عمق كارثة اليمن هو اكبر حتى من مصيبة فلسطين .

واوضح ان مظلومية اليمني لايمكن مقايستها مع فلسطين لان اي حدث يقع داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة تجد له انعكاسات في اوساط شعوب العالم وتظاهرات تاييد للفلسطينيين ولكن الشعب اليمني يطويه النسيان ولايجد نادرا من يؤازره في العالم ،ورغم ذلك فان افاق العالم تتجه نحو الدفاع عن الشعب اليمني لان حجم الكارثة في هذا البلد كبير بدرجة لايمكن السكوت عليه.

واشار رضائي الى ابعاد الكارثة في اليمن وقال ان اليمن يعاني من الحصار الاقتصادي والمجاعة من جهة ويكابد من جهة اخرى تفشي وباء الكوليرا الذي من المحتمل ان يكون ناجما من قنابل جرثومية اسرائيلية حيث يتابع اصدقاؤنا ذلك .

وافاد رضائي بانه رغم الامراض والمجاعة والحصار الاقتصادي

مازال الشعب اليمني يواصل صموده منذ اكثر من عامين وقال ان طيران العدوان السعودي يستهدف النساء والاطفال والعجزة والبنى التحتية ومؤكدا بان العالم سيستيقظ من سباته ويبدي رد فعله على هذه الكارثة.

ولفت الى كراهية الشارع الايراني لال سعود وقال ان الشعب الايراني لديه الحافز لنصرة اليمن اكثر من سوريا وفلسطين لانه ناقم على ال سعود الى درجه انه يتساءل عن دواعي مماشاة ايران للسعودية.