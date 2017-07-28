الشيخ القطان: ما يتحقق في بلدة عرسال البقاعية من انجازات هو انتصار لكل لبنان

أكد رئيس جمعيّة “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أنَّ ما يتحقق في بلدة عرسال البقاعية من انجازات هو انتصار لكل لبنان، وهو دفاع عن كل الطوائف والمذاهب في لبنان، وهو دفاع عن كل من يسكن في هذا البلد، وأن كل ما يخطط لهذه الامة من أدعياء هذه الامة إنما هو لخراب الاسلام والمسلمين ولخراب بلاد المسلمين.

وأعلن الشيخ القطان خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب (برالياس) أنه مع كل مَن يقف في وجه هذا العدو الارهابي إن كان من الجيش وإن كان من المقاومة وإن كان من اي أحد يقف في مواجهة هؤلاء الذين يشوهون صورة الاسلام والمسلمين.

واضاف الشيخ القطان “لو دخلوا الى بقاعنا والى مدننا والى قرانا في لبنان لعاثوا فيها فساداً ودماراً وخراباً وقتلاً وتمثيلاً بجثثنا وخاصة المسلمين السنة قبل غيرهم لانهم ما فهموا الاسلام الوسطي المحمدي الأصيل على حقيقته”.

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