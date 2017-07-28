الفيليبين: اعتقال 59 حاولوا الالتحاق بتنظيم “داعش”

ألقى الجيش الفيليبيني القبض على 59 مشتبها بهم يعتقد بأنهم كانوا يحاولون الالتحاق بمقاتلي تنظيم “داعش” الارهابي الذين يحاصرون مدينة مراوي جنوب البلاد، حيث تدور معارك بين القوات الفيليبينية والتنظيم الارهابي منذ أكثر من شهرين.

وأفادت المتحدث باسم الجيش الفيليبيني جو-آن بتينغلاي ان “32 مشتبها به اعتقلوا عند نقطة تفتيش في بلدة ابيل فيما ألقي القبض على 27 الثلاثاء في منزل بمدينة زامبوانغا”، وأضافت أن “لا أجانب بين الموقوفين في حين ما يزال التحقيق جاريا لمعرفة المزيد من التفاصيل عنهم”.

ونقل المتحدثة عن قائد القوات الحكومية في مراوي كارليتو غالفيز. قوله إن “الجنود منعوا هؤلاء الأفراد من تأجيج الوضع في مراوي لو قدر لهم دخول المدينة”.