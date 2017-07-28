ظريف: ممارسات أميركا وخطابها تدللان على سوء نواياها

28 يوليو, 2017 - 7:13 مساءً المصدر: وكالات
ظريف: ممارسات أميركا وخطابها تدللان على سوء نواياها
ندد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بممارسات اميركا وخطابها حيال الاتفاق النووي معتبرا انهما يدللان على سوء نواياها.
وكتب محمد جواد ظريف، على حسابه الشخصي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، ان ايران على عكس اميركا نفذت الاتفاق النووي نصا وروحا بحسن نية الا ان اميركا ابدت بتصرفاتها وخطواتها سوء نية حيال الاتفاق.

واضاف، ان كل كلمة في الاتفاق النووي تم التفاوض حيالها بدقة، موضحا ان ايران لم تصنع اي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.

واكد ان ايران لم تنتج اي اسلحة نووية ولن تنتجها لذلك فانها بالتأكيد لايمكنها تصنيع صواريخ قادرة على حملها.

المصدر: وكالات
28 يوليو, 2017

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