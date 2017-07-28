“عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ”، وعلى قدر حجم المعركة الإعلامية في جرود عرسال أتت تغطية المقاومة اللبنانية، فالأخيرة نفذت عملية نوعية، لكن هذه المرة من نوع آخر حيث كانت على المستوى الإعلامية، حزب الله والذي تحضر لمعركة “عرش الله” قبل أشهر، منتظراً ساعة الصفر، لم يعد يخض الحروب بصفتها معارك ميدانية فحسب، بل يسبق ذلك إعداد إعلامي هائل ومنسق ومخطط بشكل واضح، وهو ما تجلى في عرسال.

خطة إعلامية موضوعة بحرفية تامة، قطعت شك القوى المعارضة داخل لبنان، بأن حزب الله اختبر “الحرب النفسية” من تموز 2006، ″وداوها بالتي كانت هي الداء″، و وضع قنوات إعلامية كانت معارضة لسياسته في خانة “اليك”، عبر دعوة وفود إعلامية وتنسيق عملها، إضافة إلى اتباع سياسية إعلامية استهلت بالشح بالمعلومات لعدة اعتبارات مرتبطة بطبيعة المعارك، ومن ثم بدأت بضخ الأخبار عبر سلسلة من الفيديوهات والصور “المدروسة” و”المأخوذة” بشكل حرفي، من خلال الإعلام الحربي المركزي، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل إنطلاق عملية “الجرود”، قام حزب الله بعملية “جس نبض”، لما ستؤول إليه مجربات المعارك وانعكاساتها السياسية قبل الميدانية، وما هي الحجج التي يتزرع بها معارضو “الداخل”، ليكون “مخيمات النزوح السوري، والمشاركة السورية إحدى أبرز النقاط التي يستخدمها الطرف الأخر كسلاح إعلامي بوجه حزب الله، فما كان من الأخير إلا القيام بعملية عكسية تمثلت بالتنسيق مع الجيش اللبناني من أجل حماية المخيمات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجيش السوري من أجل المعارك في الطرف السوري، مع تقديم الدعم الجوي “عند الضرورة”.

العملية العكسية لم تقتصر أيضاً على كل ما ذكر بل كان للعمل الإعلامي دور هام بدحض إدعاءات الفريق الأخر، لنجد إجماعاً شبه إعلامي “باستثناء” بعض القنوات على عمل المقاومة، وهو ما انعكس إيجاباً على مجريات المعارك، وساهم بشكلٍ كبير بتخفيف “الحمل السياسي”، الذي كان سيحمله “الحزب” إقليمياً، من وراء هذه العملية، خاصة أنها سيكون لها انعكاسات دولية قبل الداخلية.

إذا، مشهد حرب تموز 2006، تكرر في تموز 2017، تعددت المعارك والنتيجة واحدة انتصار جديد يسجل في سجلات تاريخ “المقاومة”، التي برعت وخبرت بسلاحٍ هام في المعارك وهو الإعلام.. فـ”chapeau bas” لإعلام المقاومة.

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