خاتمي: الشعب الايراني أرهق الأعداء بصموده

اشاد عضو مجلس خبراء القيادة في ايران آية الله احمدخاتمي بصمود الشعب الايراني ومقاومته وقال انه أرهق الاعداء.

وقال آية الله احمدخاتمي، في كلمته امام حشد من اهالي مدينة سراب في محافظة اذربايجان الشرقية يوم الجمعة، ان شعوب العالم ادركت قوة ايران وشموخها بفضل صمود شعبها ومقاومته في مواجهة الاعداء.

واضاف، ان فرض اميركا حظرا جديدا على ايران يجسد استمرار نزعتها السلطوية.

وتابع: ان الحظر الاميركي الجديد يهدف الى الاخلال في القدرات الدفاعية والصاروخية الايرانية التي تعتمد على الطاقات الداخلية.

واعتبر ان الاهتمام بالاقتصاد المقاوم يشكل آلية مهمة في مجابهة مخططات الاعداء.