قصة رئيس دولة سابق اصبح بلا جنسية حالياً

– فقد الرئيس الجورجي السابق، وحاكم مدينة أوديسا الاوكرانية ، ميخائيل ساكاشفيلي، جنسيتيه الأوكرانية والجورجية، ليصيح اول رئيس بلا جنسية.

وميخائيل ساكاشفيلي كان وجها شابا في ثورة الورود، التي اقتلعت حكومة فاسدة، واكتسب شهرة عالمية في عام 2003، عندما اقتحم المحتجون البرلمان في بلاده جورجيا وبأيديهم الورود.

وبعد عدة أعوام قضاها رئيسا للبلاد فقد نفوذه وانتقل ليعيش في شقة عمه في نيويورك، لأن خلفه اتهامات بالتعسف في استعمال السلطة.

أما اليوم فإن ساكاشفيلي، البلغ من العمر 49 عاما، في وضع لا يحسد عليه، فقد سحبت منه الجنسية الأوكرانية، بينما هو في الولايات المتحدة، وقد صدق على القرار الرئيس، بترو بوروشنكو ، حليفه السابق، وتركه بلا جنسية، لأنه كان قد فقد الجنسية الجورجية منذ عامين.

ولا يحمل ساكاشفيلي أي جنسية أخرى منذ جردته سلطات بلاده من جنسيته، بعد حصوله على جنسية أوكرانيا ليشغل منصب حاكم مدينة أوديسا، وهو مطلوب لدى السلطات الجورجية بتهمة إساءة السلطة خلال مدة حكمه التي استمرت تسع سنوات (2013/2004).

وصدر بيان عن مكتب الهجرة الأوكراني الأربعاء بعد لقاء الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي. وكتب ساكاشفيلي الاثنين على موقع “فيس بوك” أنه يملك معلومات عن لقاء بين بوروشنكو ورئيس الوزراء الجورجي السابق والمليادردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي يقود الحزب الحاكم في بلاده من وراء الستار، وقال إن “لقاءهما السري استمر أكثر من ساعتين وتركز علي خصوصا.. هناك محاولة لإجباري على أن أكون لاجئا”. وأضاف لاحقا في بيان “سأقاتل من أجل حقي القانوني في العودة إلى أوكرانيا”.

وساكاشفيلي موجود حاليا في الولايات المتحدة، وصدور المرسوم الأوكراني يعني فعليا منعه من العودة إلى أوكرانيا، بحسب ما كتب البرلماني في كتلة بوروشنكو، سيرغي ليشينكو. وقال الأخير: “عمليا، يجبرونه على اللجوء للولايات المتحدة ونسيان أمر السياسية الأوكرانية”.

وحكم ساكاشفيلي بلاده بين عامي 2004 و2013 مطبقا العديد من الإصلاحات الغربية، كما كان مؤيدا لانتفاضة ميدان في أوكرانيا ما دفع بوروشنكو لتعيينه حاكما لمنطقة أوديسا في العام 2015. وغادر أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.