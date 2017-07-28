مقتل شخص واحد إثر عملية دهس في فنلندا

لقي شخص واحد مصرعه، فيما أصيب آخرون بجروح، إثر حادث دهس نفذه شخص ثمل، استهدف مكانا مكتظا بالناس، وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الجمعة.

وقالت شرطة هلسنكي عبر تويتر إن شخصا واحدا قتل، فيما أصيب آخرون، يتلقى 4 منهم على الأقل الإسعافات الأولية”، وأوضحت الشرطة أن الحادث جرى “بعدما قام سائق شاحنة باقتحام منطقة مكتظة في العاصمة”.

وأضافت الشرطة أن “السائق فنلندي الجنسية، في الخمسينيات من عمره، وجرى اعتقاله، بينما لا تزال التحقيقات جارية حول دوافع العملية”، لافتة إلى أنه “كان ثملا”.

وأوضحت الشرطة أن “السائق في حالة تخبط، وأنها لم تتمكن من التحدث إليه على الفور بسبب حالته، فيما أرغم على الخضوع لفحص الدم”، مشددة على أنها “ستقدم مزيدا من المعلومات حال توفرها”.