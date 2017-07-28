الإفتاء المصرية: “داعش” يسعى لاستغلال مشاكل الإندونيسيات لتجنيدهن

28 يوليو, 2017 - 8:52 مساءً المصدر: وكالات
الإفتاء المصرية: “داعش” يسعى لاستغلال مشاكل الإندونيسيات لتجنيدهن
حذر “مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء المصرية من خطورة محاولات التنظيمات المسلحة استقطاب الفتيات الإندونيسيات العاملات في الخدمات المنزلية لتنفيذ هجمات.
وقال المرصد إن الجماعات المسلحة تستغل المشاكل الاقتصادية والحياتية التي يتعرضن لها، والممارسات والانتهاكات التي تسجل في حقهن.

وأضاف المرصد، اليوم الجمعة، أن العديد من المراكز البحثية المتخصصة، من بينها “معهد التحليل السياسى للنزاعات” في جاكرتا، أثارت تلك القضية في محاولة منها لقطع الطريق على المحاولات الخبيثة للتنظيمات المتطرفة لاستهداف الفتيات العاملات في الأعمال الخدمية في العديد من البلدان، وتجنيدهن، تمهيدا للدفع بهن في أتون الحرب التي تشنها تلك التنظيمات في مختلف المناطق.

وأوضح “مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة” أن عملية تجنيد الفتيات الإندونيسيات ممن يعملن في الخدمات المنزلية تتم عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت نافا نورانية، المحللة بمعهد التحليل السياسي للنزاعات إن عددا من أولئك النسوة انجذبن إلى رجال متطرفين الْتقَينَهم عبر الإنترنت.

إلى ذلك دعا المرصد إلى العمل على حل المشكلات التي تتعرض لها العاملات الإندونيسيات كانتشار سوء المعاملة، بالإضافة إلى التصدى لمحاولات تجنيدهن واستغلال انتشارهن في الكثير من البلدان لتنفيذ عمليات إرهابية.

المصدر: وكالات
28 يوليو, 2017

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