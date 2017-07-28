عشرات القتلى بهجوم لـ”داعش” في ريف الرقة الشرقي

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” أمس الخميس، على معسكر لـ”قوات سوريا الديمقراطية” شرق بلدة الكرامة في ريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحي التنظيم نفذوا إعدامات بحق عدد من المدنيين جراء الهجوم، وذلك بعد تسللهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى الضفة الشمالية المقابلة لنهر الفرات.

وادعى “داعش” أن الهجوم المزدوج الذي نفذته 4 مجموعات من مسلحيه أودى بأرواح 60 مقاتلا في “قوات سوريا الديمقراطية”، فضلا عن إعطاب 4 عربات عسكرية تابعة للقوات المشاركة في عملية “غضب الفرات”، وتم القضاء على أحد المهاجمين، فيما تمكن الباقون من العودة إلى معسكرهم.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن نشطاء سوريون قولهم إن الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة عقب تسلل الإرهابيين إليها أسفرت عن سقوط خسائر بشرية لا في صفوف مقاتلي “قسد” وحدهم، وإنما أيضا في النازحين المقيمين في مخيم يقع بمنطقة الكرامة.

وأفاد النشطاء أيضا بوجود مختطفين وأسرى لدى “داعش”، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا مدنيين أم من مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية”.