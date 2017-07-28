المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة عند 9%

أبقى البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي.

وقال المركزي الروسي، في بيان: “معدل التضخم في البلاد، ما زال بالقرب من المستوى المستهدف، ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصادي، لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة”.

وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، وذكر أن السياسة النقدية المتشدد نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف.

وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري، أخرها في يونيو/حزيران الماضي، حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%.

كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% – 1.8% خلال العام الجاري، وقال: “النشاط الاقتصادي، آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما”. وأشار إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

وفي سوق العملات المحلي، صعد سعر صرف الدولار مقابل الروبل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو (12:20 بتوقيت غرينيتش) بمقدار 9 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.58 روبل. فيما، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 36 كوبيكا إلى 69.855 روبل.