موغيريني: 5 دول شريكة للاتحاد الأوروبي مددت العقوبات ضد القرم

أعلنت فيديريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن 5 دول من شركاء الاتحاد الأوروبي، قررت تمديد التدابير ضد القرم بعد أن مددتها دول الاتحاد.

جاء ذلك في بيان صدر عن موغيرني نشر اليوم في بروكسيل. وقالت الوثيقة:”انضمت الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي جمهورية الجبل الأسود وألبانيا وكذلك الدولة العضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، النرويج وكذلك أوكرانيا وجورجيا ، انضمت إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الخاص بتمديد العقوبات ضد القرم”. ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي أخذ بالعلم هذا الالتزام ويرحب به.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد في يوم 19 يونيو ولمدة 12 شهر -; حتى 23 يونيو 2018 التدابير التقييدية ضد جمهورية القرم وسيفاستوبول في إطار ما يسمى بـ”استراتيجية” عدم الاعتراف” بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وتشمل العقوبات حظرا على استيراد الاتحاد الأوروبي لأي من بضائع القرم، مع منع أي استثمارات أوروبية في شبه الجزيرة، بما في ذلك شراء العقارات هناك وتمويل الأعمال التجارية، وتقديم الخدمات، كما تم منع السفن الأوروبية من دخول موانئ القرم باستثناء الحالات الطارئة.

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