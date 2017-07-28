200 مسلح من ‘‘النصرة‘‘ يغادرون عرسال بلا قتال

أ علنت نائبة رئيس بلدية عرسال السيدة ريما كرنبي أن مجموعة تضم 200 مسلح من عناصر” جبهة النصرة”، على رأسهم أبو مالك التلي، ستغادر بلدة عرسال اللبنانية بدون قتال.

ونوهت بأن ذلك يجري ضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين “الجبهةالإرهابية وحزب الله.

وقالت في حديث: ” لا تتوفر لدي تفاصيل محددة .. ولكن يمكن القول إنه تم التوصل إلى اتفاق ممتاز في الوقت الراهن … وبلغني أنهم أخذوا يجمعون امتعتهم في وادي حميد( حيث مخيم اللاجئين السوريين). ووفقا للاتفاق يجب أن يغادر كافة المسلحين منطقة عرسال الجبلية”.

وكان مصدر في حزب الله قد ذكر يوم أمس الخميس أن الاتفاق مع “النصرة” ينص أيضا على إطلاقها لسراح 5 أسرى من عناصر الحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله تمكن خلال 6 أيام من تحرير 90 كلم مربعا من الاراضي الجبلية في عرسال وطرد الإرهابيين منها.

وبالإضافة لذلك تمكن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه من فرض السيطرة بالكامل على منطقة فليطة السورية في الجبال المجاورة لعرسال.

وكان زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله قد أعلن صباح الجمعة الماضي عن بدء المعركة ضد “النصرة” في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية السورية وبدأ الهجوم في وقت واحد على جانبي الحدود من سوريا ولبنان.

وتعتبر عرسال من أكثر النقاط توترا على الحدود اللبنانية-السورية. واستخدم الإرهابيون هذه المنطقة النائية لتهريب الأسلحة ونقلها مع المسلحين إلى سوريا .

و استخدمت الجماعات الإرهابية مخيمات اللاجئين في عرسال كملجأ احتمت به من الجيش اللبناني، ومنه قامت بإرسال السيارات المفخخة لمهاجمة الأراضي اللبنانية، وفيه قامت بتجنيد الشباب للقتال ضد الجيش السوري.