الطيران السوري يدمر مقرات وتحصينات لداعش في محيط مدينة دير الزور

نفذ سلاح الجو في الجيش السوري غارات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم داعش على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وأفادت وكالة سانا أن الطيران الحربي “دمر نقاطا محصنة ومقرات لإرهابيي تنظيم داعش وقضى على عدد من إرهابييه في سلسلة غارات على تجمعاتهم وأوكارهم في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر”.

ولفتت الوكالة إلى أن غارات الطيران الحربي على أوكار إرهابيي التنظيم التكفيري في محيط جسر الرقة ومخفر عين أبو جمعة إلى الشمال من مدينة دير الزور وفي بادية حقل كونيكو نحو 20 كم إلى الشرق منها، أسفرت عن تدمير تحصينات للإرهابيين وإيقاع أعداد منهم بين قتيل ومصاب.

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