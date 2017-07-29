الموك بدأت بالتخلي عن ميليشياتها في درعا

قالت ميليشيا جبهة ثوار سوريا عبر صفحتها في فيسبوك إن الموك قطعت الدعم عن فصائل الجبهة الجنوبية بشكل كامل.

وبحسب ما رصد الحدث نيوز فقد أكدت مواقع إلكترونية سورية معارضة أن الموك اتخذت قراراً بحل الجبهة الجنوبية وإعادة هيكلة ميليشيات درعا والقنيطرة.

وتأسست “الجبهة الجنوبية” نهاية عام 2014، من اجتماع حوالي 54 فصيلًا في ميليشيا “الجيش الحر”، وتعتبر أبرز تشكيلٍ في الجنوب السوري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة على الإعلان الأميركي إيقاف دعم وتدريب المعارضة المسلحة في سوريا، ويتوقع أن تعقب هذه الخطوة عدة خطوات مشابهة لفصائل أخرى حيث لم يعد الدعم المالي متوفراً كما السابق في وقت تتجه الأنظار لتفعيل مناطق خفض التوتر بشكل أكبر كبديل عن الحرب.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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