بالصورة: انشقاق ميليشيا مسلحة مع قائدها من الحر لصالح الجيش السوري

مع بدء الحرب في سورية قبل عدة أعوام شهد الجيش السوري عدة انشقاقات لم تؤثر على بنيانه وهو ماأثبتته المعارك التي خاضها بكل أريحية وحزم، اليوم نشهد حركة انشقاقات معاكسة لصالح الجيش السوري فمن هرب منه قبل عدة سنوات عاد ليلتحق به مع أفول الحرب وسحب الداعمين لأموالهم التي كانت المحرك الأساسي لما يسمى “الثورة السورية”.

تنسيقيات المسلحين التي يرصدها الحدث نيوز اعترفت بإنشقاق القيادي في جيش مغاوير الثورة المدعوم أميركياً المدعو “أبو الحوس الفراتي” مع 30 مقاتلاً بحوزتهم عربتين مزودتين برشاش م/ط وأسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، ليلتحقوا بقوات الجيش السوري المتواجدة على الحدود السورية-العراقية، والتي تتقدم لتحرير مدينة البوكمال.

يأتي ذلك كخطوة منطقية بعد تهديد التحالف لحلفائه من المسلحين عدم مقاتلة الجيش السوري والتركيز على مقاتلة داعش، وبالفعل فإن التحالف نفذ تهديده وتخلى عن ميليشيا “شهداء القريتين” بعدما ثبت استهدافها مواقع الجيش السوري.

وتوقعتن مصادر خاصة للحدث نيوز أن تنضم مجموعات أخرى للجيش السوري، فأمام انسحاب التحالف والداعمين لن يتبق أي خيار أمامهم سوى العمل مع الجيش السوري أو الموت قتلاً على يده.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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