بدء معركة فكّ الحصار عن دير الزور.. إنزالات جوية وتقدم

بدأ الجيش السوري والقوات الحليفة له معركة فكّ الحصار عن مدينة دير زور، مفعّلاً عدّة جبهات في البادية السورية من ريف الرقة إلى ريف حمص.

وقبل يومين تقدمت القوات السورية إلى مدينة السخنة التي كان من المفترض أن تكون أم المعارك بإتجاه دير الزور لكن المفاجئ كان سقوط التلال المحيطة بالسخنة مما يعني أن سقوط المدينة سيكون مسألة وقت.

توازياً، بدأت قوات عسكرية سورية معركة بإتجاه مدينة حميمة من ريف حمص الشرقي الأمر الذي يوحي بأن التقدم بإتجاه مدينة البوكمال أبرز مدن محافظة دير الزور قد بدأ أيضاً.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن إنزالات جوية نقلت مئات المقاتلين إلى داخل مدينة دير الزور المحاصرة في محافظة الحسكة.

وتؤكد المصادر أن التعزيزات العسكرية وصلت من أكثر من محافظة سورية، أهمها السويداء والقامشلي وريف دمشق من أجل الحفاظ على حجم الإندفاعة ذاته بإتجاه دير الزور.

وتعتبر المصادر أن المعركة بدأت ولن تتوقف قبل فك الحصار عن المدينة، خاصة أن التوافق الدولي بات واضحاً حول سيطرة الجيش السوري على غالبية المناطق شرق سوريا.

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