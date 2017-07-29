بتغريدة نارية… فيصل القاسم يسخر من الملك سلمان !!

سخر الاعلامي السوري فيصل القاسم، من بيان الديوان الملكي السعودي الأخير، الذي نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي، أول أمس، إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وقال “القاسم” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الشهير “تويتر”: “الحكام العرب البواسل أعادوا فتح الأقصى أثناء عطلتهم الصيفية، فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا روما واستعادوا الأندلس”.

وتابع “جهات عربية كثيرة تعزو انتصار الأقصى إلى نفسها، مع أن تلك الجهات لم تتجرأ أصلاً على إدانة إغلاق الأقصى، فكيف تتجرأ على إجبار إسرائيل على فتحه”

وفي السياق ذاته نقل “القاسم” عن أحد النشطاء في تغريدة سابقة ما نصه: “من فكاهات حكام العرب أنهم أعادوا فتح الأقصى وهم في الاستجمام فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا كل مساجد العالم”.

وكان بيان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

يشار الى ان فيصل القاسم كان احد داعمي السياسة السعودية في المنطقة لانها من الرعاة الرئيسيين للجماعات المعارضة المسلحة في سوريا لكن عندما حدث شقاق بينها و بين قطر التي يعمل في قناتها التفلزيونية الجزيرة تغيرت مواقف القاسم وبدا انتقاد السعودية علنا.

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