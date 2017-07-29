على الطريقة الداعشية: النصرة تأخذ بيعة عشائر حلب وإدلب

أظهرت صور نشرتها وكالة إباء الناطقة باسم جبهة النصرة عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماعاً ضم عدداً من من الأشخاص قالت الوكالة إنهم وجهاء عشائر حلب وإدلب ضمن اجتماع مع قادة الجبهة ممثلة بـ “هيئة تحرير الشام” في إدلب.

وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع كان بهدف مناقشة إقامة إدارة مدينة في كل من إدلب وريفها، إضافة للمناطق التي تسيطر عليها الجبهة في أرياف حلب الجنوبي والغربي والشمالي.

إلى ذلك نشرت وكالة إباء ورقة ضمت عدة تواقيع، قالت الهيئة إنها تأييد كامل من قبل عشائر إدلب وحلب للجبهة ودعم لمشروعها في مناطق سيطرتها بالمحافظتين.

وذكر البيان أنه وبسبب الحاجة الملحة لتوحيد الصفوف وبهدف دفع الثورة إلى الامام واستجابة لدعوة “هيئة تحرير الشام”، فإننا نعلن ما يلي:

1 – تأييدنا لهذا المشروع الذي يعطي أهلنا فرصة لإدارة المناطق (المحررة).

2 – نطالب بمؤتمر تشارك فيه كافة القوى الثورية والمدنية مع استعدادنا الكامل للمشاركة فيه.

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