البحرية اليمنية تستهدف بارجة عسكرية إماراتية

استهدفت القوات البحرية اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2017م، سفينة عسكرية تابعة للبحرية الإماراتية قبالة سواحل المخا بتعز.

مصدر عسكري في البحرية اليمنية اكد عن استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب.

ولم يوضح المصدر نوعية السلاح الذي تم استهداف السفينة الإماراتية، منوها انه سوف يتم الكشف عنه في حينه.

وكانت دفاعات البحرية اليمنية في 24 يوليو أحرقت زورقا حربيا تابعا لقوى العدوان السعودي الأمريكي يعمل في مهمة تشويش على الرادارات اليمنيةفي الساحل الغربي للبلاد.

وكانت القوات البحرية أعلنت، في 25 يونيو الماضي، عن استهداف سفينة إنزال حربية تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل مديرية المخا جنوب غرب محافظة تعز.

كما استهدفت القوات البحرية، في 14 من ذات الشهر، سفينة حربية إماراتية في سواحل المخا تابعة لقوى العدوان قبالة السواحل الغربية اليمنية.

يذكر أن القوات البحرية اليمنية استهدفت 11 سفينة وبارجة حربية، وأكثر من 10 زوارق حربية، منذ بدء عمليات الرد والردع على العدوان السعودي الأمريكي القائم على البلاد.

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