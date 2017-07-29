المقاومة: هذا ما اكتشفناه في جرود عرسال

أكدت غرفة عمليات المقاومة عن تحقيق الهدف الرئيسي للعمليات في عرسال بدحر جبهة النصرة من جرود القلمون وعرسال وابعاد التهديد الامني والعسكري.

وقالت عمليات المقاومة في جرود القلمون وعرسال خلال لقاء صحفي مع وفد كبير من الشخصيات الاعلامية والعسكرية والسياسية، إنه تم دحر النصرة من كامل جرود فليطة وحصرهم بمساحة تقدر بنحو 5 كلم مربع شرق عرسال بما يعادل نحو 5 بالمئة من اجمالي مساحة العمليات، حيث كانت جبهة النصرة قد سيطرت على نحو 100 كلم مربع من جرود فليطة في القلمون و جرود عرسال في لبنان.

وأضافت: معارك الجرود هي امتداد لمعارك بدأتها المقاومة في القصير عام 2013 و استكملت في القلمون عام 2014 و بعدها في في السلسلة الشرقية وجرود القلمون عام 2015، حيث التحمنا مع العدو من مسافات قريبة جدا وقاتلنا رجلا لرجل وواجهنا انغماسييهم في اكثر من مكان وقضينا عليهم.

وتابعت: قاتلنا في طبيعة جغرافية صعبة جدا اعطت الاولوية و التميز للعدو في كل مراحل العملية العسكرية ومع ذلك هزموا في كل الاشتباكات، فقد كسرنا خطوط دفاع العدو في عرض وعمق المنطقة الدفاعية ونفذنا مناورات قتالية هجومية خلف خطوطهم.

وأفادت عمليات المقاومة عن أن وجود المدنيين في الملاهي والمخيم انتج محدودية في تغيير مناوراتنا القتالية ولذلك لم نستفد من مميزات الاسلحة و قدراتنا النارية.

وأكدت أنه تم إقفال غرف العمليات القتالية كافة ولم يتبق للنصرة سوى غرفة واحدة، بعد أن قامت المقاومة بتفجير اكثر من سيارة مفخخة واكتشفنا عدة مخارط لتصنيع العبوات الناسفة و الصواريخ و تجهيز السيارات المفخخة وقد احتوت المخارط على اطنان من المواد المتفجرة.

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