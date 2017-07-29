الخير هنأ الجيش بعيده: الانتصار التاريخي الجديد أثبت فاعلية المعادلة الماسية

هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير لدى استقباله وفودا شعبية أمت دارته في المنية، الجيش الوطني وعلى رأسه القائد العماد جوزاف عون، كما جميع ضباط ورتباء وأفراد المؤسسة بمناسبة حلول عيد الجيش في الأول من آب.

وقال: “لقد أثبت الجيش شجاعة وجهوزية وعزيمة في معركة جرود عرسال الأخيرة، حيث شكل سدا منيعا في وجه المجموعات الارهابية التكفيرية ومنع تمددها صوب بلدة عرسال او مخيمات اللاجئين السوريين”. وهنأ جميع اللبنانيين “وخصوصا أهلنا في عرسال على هذا الانتصار التاريخي الجديد الذي انجزته المقاومة وأثبتت فيه صحة وقوة وفاعلية المعادلة الماسية القائمة على تكامل الجيش والمقاومة والشعب من أجل تحرير الارض المحتلة”.

وأكد أن “الوجود العسكري لجبهة النصرة قد انتهى في لبنان، وإن انتصارنا في لبنان قد ساهم الى حد بعيد في انتصار إخواننا المرابطين في أكناف المسجد الاقصى على جبروت العدو الصهيوني الغاشم. كما أثبت هذا الإنجاز الكبير أن الفتنة المذهبية في لبنان أكذوبة وأن التفاف معظم اللبنانيين حول الجيش والمقاومة أمر أكيد وراسخ ولا ريب فيه”.

وعزى أهالي شهداء المقاومة الأبرار، وتمنى لهم “الشفاء العاجل لجرحاهم”، محييا ايضا الجيش العربي السوري “في عيده الوطني”.

وختم الخير: “إننا على ثقة بأن محور المقاومة سوف ينتصر وإن حلف عملاء اسرائيل في طريقه الى الهزيمة بإذن الله تعالى”.

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