الجيش: 4 طائرات تجسس خرقت الاجواء

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: خرقت طائرة تجسس تابعة للعدو الإسرائيلي، عند الساعة 10,30 من يوم أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22,55 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 15,50 خرقت طائرة عدو مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,40 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 19,50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 6,15 من صباح اليوم من فوق بلدة رميش.

وبتاريخه الساعة 6,10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجوء عند الساعة 10,25 من فوق البلدة المذكورة”.

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