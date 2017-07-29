عمليات دجلة تعلن اعتقال 17 مطلوباً بتهمة الإرهاب بديالى

اعلنت قيادة عمليات دجلة، السبت، عن اعتقال 17 مطلوبا بتهمة الارهاب في عمليات جرت في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث للصحفيين، ان “قوات امنية مشتركة نفذت عمليات امنية محددة الاهداف في مناطق متفرقة من ديالى، اسفرت عن اعتقال 17 مطلوبا بتهمة الارهاب”، مبينا ان “العملية نفذت بناءا على معلومات استخبارية دقيقة”.

واضاف العزاوي ان “المعتقلين جرى نقلهم الى مراكز امنية للتحقيق معهم”، مؤكدا ان “القيادة مصممة على انهاء ملف الارهاب في ديالى واعتقال جميع المطلوبين وفق القانون وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

يذكر ان الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء في الاشهر الماضية بعمليات جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.