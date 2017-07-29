إفراج مشروط عن 7 متهمين في قضية ‘‘جمهوريت‘‘ بتركيا

أمرت محكمة في إسطنبول أمس الجمعة بالإفراج المؤقت عن 7 صحفيين يعملون في جريدة “جمهوريت” المعارضة، فيما أبقت أبرز صحفيي الجريدة قيد الاعتقال .

وتم الإفراج عن الصحفيين الـ7 الذين قضوا 271 يوما في المعتقل، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت، والمحرر ترهان غوناي، ورئيس تحرير ملحق الكتب في الجريدة، بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين، صباح اليوم بشكل مشروط، أي لم تسقط التهم عنهم، وسيضطرون إلى المثول أمام القضاء بشكل دوري.

في الوقت نفسه، أبقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي على أبرز الصحفيين الـ4 في الجريدة، وهم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحفي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس التحرير مراد صابونجو، فضلا عن صاحب الجريدة أكين أتالاي.

وأعرب موسى كارت عقب إطلاق سراحه عن أمله في الإفراج عن زملائه في المستقبل القريب، مشددا على أن وجود صحفيين وراء القضبان ينعكس سلبا على سمعة تركيا في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن محاكمة صحفيي “جمهوريت” أحدثت صدى واسعا داخل تركيا وخارجها على حد سواء، إذ وجهت إلى أنقرة اتهامات كثيرة بتقييد حرية الصحافة.

وأدلى المتهمون الـ17، الذين تعرض 11 منهم للسجن الاحتياطي، أولى شهاداتهم أمام القضاء في وقت سابق من الشهر الجاري، وهم صحفيون ومسؤولون متعاونون حاليا أو سابقا مع الجريدة المعارضة، ووجهت إليهم تهمة “التواطؤ مع منظمات إرهابية مسلحة”، وتهدد كل واحد منهم عقوبة سجن قد تصل إلى 42 عاما.