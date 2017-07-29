مشاورات روسية مصرية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

عقدت أمس الجمعة بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية – روسية رفيعة المستوى، لبحث مسألة نزع السلاح، وبالأخص الأفكار المطروحة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقد ترأس الاجتماع من الجانب الروسي ميخائيل أوليانوف مدير إدارة نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشئون الدولية متعددة الأطراف، السفير هشام بدر.

ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وسبل دفع تلك الجهود قدما من خلال اللجان التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المنتظر عقده عام 2020.

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