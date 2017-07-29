قاووق: انتصار حزب الله بعرسال تحقق بتعاون الجيش اللبناني

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “انتصار حزب الله في جرود عرسال ما كان ليتحقق لولا التعاون والتكامل مع الجيش اللبناني، الذي إستطعنا به أن نقطع الطريق على الفتنة التي أرادوها بين المقاومة وأهلنا في عرسال، وهذا هو دور الجيش الذي يمنع الفتنة”.

وقال الشيخ قاووق في احتفال تكريمي اقامه حزب الله واهالي بلدة الشرقية في ذكرى محمد طالب شعيب في حسينية البلدة إن “هذه الإنجازات العسكرية ما كانت لتحصل لولا الموقف المشرِّف لفخامة رئيس الجمهورية المقاوم ميشال عون الذي وفر كل ما تحتاجه المعركة لتحقيق الإنتصارات، وكانت النتيجة التي أدهشت كل خصوم المقاومة”.

واضاف ان “كل الذين راهنوا على أن تدخل حزب الله في سوريا سيضعفه شعبيا، وجدوا أن حجم التأييد الشعبي والسياسي فاق التأييد الشعبي والسياسي الذي كان في تموز 2006 “، لافتا إلى أن “إنتصار حزب الله هو إنتصار ناجح لجميع اللبنانيين، ولقد لمسنا حجم التعاطف الواسع من جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية”، موضحا أن “تحرير جرود عرسال يستفيد منه جميع اللبنانيين، والمستفيد أولا هم أهل عرسال”.