اللواء ابراهيم جال على المنطقة الحدودية

جال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من ضباط الجيش اللبناني والقوى الأمنية على المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، حيث كان في استقبالهم منسق الحكومة لدى الأمم المتحدة العميد الركن مالك شمص، من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العميد روللي فارس، المعاون العملاني لقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، القائد العام “لليونيفيل” مايكل بيري، رئيس جمعية “أخضر بلا حدود” زهير نحلة.

واطلع إبراهيم والحضور على نقاط جمعية “أخضر بلا حدود” في أكثر من مكان، واستمعوا إلى شرح مفصل عن عملها واهتمامها بزراعة الأشجار، فضلا عن المحافظة على البيئة، ومكافحة الحرائق بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والبلدية والأهلية، حيث أثنوا على الدور المهم والفعال لهذه الجمعية في عملية التشجير والرعاية الدائمة للغطاء الأخضر وتوسيع المساحات المزروعة.

وتأتي هذه الجولة بعد الشكوى المقدمة من العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي بأن “حزب الله” يقوم بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار جمعية أخضر بلا حدود، علما أن الأمم المتحدة رفضت أيضا هذه الشكوى الإسرائيلية، وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، أن الجمعية تزرع أشجارا في الجنوب، وأوضحت أنها لم تلحظ أي وجود مسلح في هذه الأماكن أو ما يدعو الى الإبلاغ عن انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

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