الأمن العام اللبناني: توقيف شخص لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان انه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، اوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( ح. م. خ) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ”.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وبأنه خلال العام 2014 تعرف على اللبناني (م. ح. ح) الصادر بحقه عدة تدابير تقضي بتوقيفه بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي والذي أقنعه بفكر التنظيم الارهابي وعرض عليه الانتقال الى سوريا للقتال ضمن صفوفه ووعده بتزويجه وتأمين مسكن وراتب شهري له، فوافق صاحب العلاقة وغادر الى منطقة بيت جن بمساعدة احد المهربين والتحق بصفوف التنظيم، ولكنه غادرها عائدا الى لبنان بنفس الطريقة عند اشتداد الخناق على الجماعات الارهابية المتواجدة في تلك المنطقة.

واضاف البيان وخلال العام 2016 تأثر بفكر تنظيم داعش الارهابي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وصار يتابع اصدرات التنظيم وينشرها على حسابه بهدف الترويج لأفكاره، وكان بصدد التحضير للمغادرة الى منطقة الرقة للالتحاق بالتنظيم المذكور.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص”.