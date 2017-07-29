توقيف 3 فلسطينيين بمنطقة قعقعية الجسر قضاءِ النبطية

اعلنت المديرية العامَّة لامنِ الدولة عن توقيفِ ثلاثةِ فِلَسطينيينَ في مِنطقةِ قعقعيةِ الجسر – قضاءِ النبطية بتهمةِ الانتماءِ الى الجماعاتِ الارهابية.

وفي التحقيقِ معهُم اعترفَ احدُ الموقوفينَ بانتمائهِ إلى جبهةِ النصرة الارهابية وقيامِهِ بمراقبةِ وتصويرِ مراكزِ الجيشِ اللبناني في صيدا وعلى مداخلِ مخيمِ عين الحلوة، وتدبيرِ عملياتِ اغتيالٍ لبعضِ كوادرَ من حركةِ فتح بتكليفٍ من أحدِ قيادييِ الجبهةِ المذكورة.

واعترف الموقوف الثاني بالمشاركة في المعارك الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة، وقاتل في صفوف الجماعات المتشددة مما أدى إلى إصابته . اما الموقوف الثالث فينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي ويعتبر والده من أبرز القياديين فيه.