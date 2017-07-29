أبرز التطورات على الساحة السورية 29 ـ 7 ـ 2017

ـ استهدفَ سلاحُ الجو السوري بعدةِ غاراتٍ مواقعَ ونقاطَ انتشارِ تنظيم داعش في أحياء الحميدية والكنامات والعرضي في مدينة دير الزور وفي منطقة المقابر وسرية جنيد في المحور الجنوبي للمدينة.
ـ أعدمَ تنظيمَ داعش شخصاً بتهمة التواصلِ مع الجيش السوري في قرية “حطلة” بريف دير الزور الشرقي.
ـ أعدمَ تنظيمَ داعش شخصاً بتهمة التعامل مع “التحالف الدولي”، في قرية “معدان عتيق” في ريف دير الزور الشمالي الغربي.
الرقة وريفها:
ـ قُتلَ أربعةُ مسلّحين وأُصيبَ اثنان من “قوات سوريا الديمقراطية” إثرَ تفجيرِ تنظيم داعش عبوةً ناسفةَ بهم يومَ أمس، في حيّ “هشام بن عبد الملك” جنوب مدينة الرقة.
حلب وريفها:
ـ أعلنَ ناشطون تابعون للمجموعاتِ المسلّحة في محافظةِ حلب عن تشكيلهم “الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية” لمحافظة حلب، ودعت “الهيئة”، في بيانٍ لها، جميعَ الفعاليات المدنية والكفاءات والخبراتِ إلى “المشاركة الفاعلة” في ما أسموه “المؤتمر العام للهيئة السياسية”، وأشارت تنسيقياتُ المسلّحين إلى أنّ “الهيئة” تهدفُ لإيجادِ “واجهةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ للثورة” في مدينة حلب.
ـ قَصفَ الجيشُ التركي وفصائلَ “الجيش الحر” مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” في قرية الشيخ عيسى وبلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي.
حمص وريفها:
ـ تابعَ الجيشُ السوري وحلفاؤه عملياتَهم على محورِ حقلِ “الهيل – السخنة” وسيطروا نارياً على “بئر غاز السخنة” وعلى عددٍ من التلالِ والمرتفعاتِ الحاكمة لمدينةِ السخنة شمال شرق تدمر في ريف حمص الشرقي وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش.