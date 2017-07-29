مظاهرة ضد وحشية الشرطة في لندن

تحولت مظاهرة في شرق لندن ضد وحشية الشرطة إلى أعمال عنف، في وقت متأخر من الجمعة، فيما رشق المتظاهرون شرطة مكافحة الشغب بالقنينات والألعاب النارية وغيرها من المقذوفات.

وكان الغضب يساور المتظاهرين جراء وفاة رشان شارلز (20 عاماً)، وهو شاب أسود توفي الأسبوع الماضي في مستشفى، بعدما طرحه رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه أرضاً في متجر بقالة.

وأضرم عدة عشرات من المتظاهرين وبعضهم كان يرتدي أقنعة، النار في صناديق القمامة وأوقفوا السيارات، ومنعوا من المرور، ونصبوا حواجز مصنوعة من المراتب وغيرها من الأنقاض الكبيرة.

واندلعت المظاهرة بالقرب من شركة في شارع كينجسلاند رود، حيث تم إلقاء القبض على شارلز. وتهشمت نوافذ عدة متاجر.

ورفضت الشرطة، السبت، تقديم معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو ما إذا كان أحدا قد اُعتقل.

وأعلنت مفوضية شكاوى الشرطة المستقلة الجمعة أنها ستحقق في الملابسات المحيطة بوفاة شارلز.